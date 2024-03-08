У лютому поліція Києва вилучила 85 одиниць нелегальної зброї та 10 000 набоїв
Київ • УНН
У лютому Київська міліція вилучила 85 одиниць нелегальної зброї, зокрема автомати, пістолети, карабіни, кулемети, гранати та понад 10 000 набоїв під час операцій з протидії незаконному обігу зброї.
У лютому поліцейські столиці конфіскували 85 одиниць незаконної зброї, зокрема сім автоматів, пістолети, карабіни й кулемети, а також гранати та понад 10 тисяч набоїв.
Про це повідомляє Поліція Києва, передає УНН.
Деталі
У лютому поліцейські столиці провели операції з вилучення незаконної зброї та боєприпасів.
Загалом було конфісковано 85 одиниць зброї, включаючи сім автоматів, пістолети, карабіни й кулемети, а також гранати та понад 10 тисяч набоїв.
Протягом лютого ми зареєстрували 64 кримінальних правопорушення пов’язаних з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухівки, передбачених статтею 263 Кримінального кодексу України, 32-ом правопорушникам вже повідомлено про підозру. Щодня продовжуємо працювати над попередженням наслідків незаконного поводження зі зброєю аби смертоносні трофеї не нашкодили громадянам та не дійшли до ринку нелегальної зброї
Додамо
Поліція попереджає, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів має кримінальні наслідки, за винятком випадків, коли громадяни добровільно здають їх.
За 2023 рік Нацполіція України вилучила понад 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 1,8 мільйона боєприпасів15.01.24, 12:33 • 21301 перегляд