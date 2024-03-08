В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале полицейские столицы конфисковали 85 единиц незаконного оружия, в том числе семь автоматов, пистолеты, карабины и пулеметы, а также гранаты и более 10 тысяч патронов.

Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.

Детали

В феврале полицейские столицы провели операции по изъятию незаконного оружия и боеприпасов.

Всего было конфисковано 85 единиц оружия, включая семь автоматов, пистолеты, карабины и пулеметы, а также гранаты и более 10 тысяч патронов.

В течение февраля мы зарегистрировали 64 уголовных правонарушения связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки, предусмотренных статьей 263 Уголовного кодекса Украины, 32-ом правонарушителям уже сообщено о подозрении. Ежедневно продолжаем работать над предупреждением последствий незаконного обращения с оружием чтобы смертоносные трофеи не навредили гражданам и не дошли до рынка нелегального оружия - начальник столичной полиции Дмитрий Шумейко.

Добавим

Полиция предупреждает, что незаконное хранение оружия и боеприпасов имеет уголовные последствия, за исключением случаев, когда граждане добровольно сдают их.

За 2023 год Нацполиция Украины изъяла более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия и 1,8 миллиона боеприпасов