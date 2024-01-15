За 2023 год Нацполиция Украины изъяла более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия и 1,8 миллиона боеприпасов

По итогам года правоохранители зарегистрировали 4 840 фактов незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Более 5 000 единиц огнестрельного оружия были изъяты, включая автоматы, пистолеты и гранатометы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Телеграмм, передает УНН.

Детали

В течение 2023 года полицейские зарегистрировали 4 840 фактов незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Резонансные спецоперации включали разоблачение торговцев оружием, ликвидацию тайников и обеспечение безопасности общественности.

Поэтому полиция изъяла 5 168 единиц огнестрельного оружия, включая 1567 автоматов, 997 пистолетов и револьверов, 921 гранатомет, а также 1683 единицы переделанного оружия. Кроме того, полицейские задокументировали 695 фактов сбыта оружия.

Дополнительно

Также среди наиболее резонансных операций прошлого года Нацполиция выделяет задержали диверсанта-подрывника, который совершил атаки на две АЗС в Харькове и железнодорожные пути в Харьковской области. Отмечается, что мужчина поддерживал активную связь с представителями российских спецслужб и выполнял их указания за деньги.

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