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За 2023 рік Нацполіція України вилучила понад 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 1,8 мільйона боєприпасів

За 2023 рік Нацполіція України вилучила понад 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 1,8 мільйона боєприпасів

Київ • УНН

 • 21294 перегляди

У 2023 році українська поліція повідомила про 4 840 випадків незаконного обігу зброї, вилучивши понад 5 000 одиниць вогнепальної зброї, включаючи гранатомети.

За підсумками року правоохоронці зареєстрували 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Понад 5 000 одиниць вогнепальної зброї були вилучені, включаючи автомати, пістолети та гранатомети. Про це повідомляє Національна поліція України у Телеграм, передає УНН.

Деталі

Протягом 2023 року поліцейські зареєстрували 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Резонансні спецоперації включали викриття торгівців зброєю, ліквідацію схованок та забезпечення безпеки громадськості.

Відтак поліція вилучила 5 168 одиниць вогнепальної зброї, включаючи 1567 автоматів, 997 пістолетів і револьверів, 921 гранатомет, а також 1683 одиниці переробленої зброї. Крім того, поліцейські задокументували 695 фактів збуту зброї.

Додатково

Також серед найбільш резонансних операцій минулого року Нацполіція виділяє затримали диверсанта-підривника, який вчинив атаки на дві АЗС у Харкові та залізничні колії в Харківській області. Зазначається, що чоловік підтримував активний зв'язок з представниками російських спецслужб та виконував їхні вказівки за гроші.

Нацполіція відкрила понад 110 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів зс рф та посібників агресора в Україні03.01.24, 10:00 • 23139 переглядiв

Лілія Подоляк

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