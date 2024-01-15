За 2023 рік Нацполіція України вилучила понад 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 1,8 мільйона боєприпасів
Київ • УНН
У 2023 році українська поліція повідомила про 4 840 випадків незаконного обігу зброї, вилучивши понад 5 000 одиниць вогнепальної зброї, включаючи гранатомети.
За підсумками року правоохоронці зареєстрували 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Понад 5 000 одиниць вогнепальної зброї були вилучені, включаючи автомати, пістолети та гранатомети. Про це повідомляє Національна поліція України у Телеграм, передає УНН.
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Протягом 2023 року поліцейські зареєстрували 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Резонансні спецоперації включали викриття торгівців зброєю, ліквідацію схованок та забезпечення безпеки громадськості.
Відтак поліція вилучила 5 168 одиниць вогнепальної зброї, включаючи 1567 автоматів, 997 пістолетів і револьверів, 921 гранатомет, а також 1683 одиниці переробленої зброї. Крім того, поліцейські задокументували 695 фактів збуту зброї.
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Також серед найбільш резонансних операцій минулого року Нацполіція виділяє затримали диверсанта-підривника, який вчинив атаки на дві АЗС у Харкові та залізничні колії в Харківській області. Зазначається, що чоловік підтримував активний зв'язок з представниками російських спецслужб та виконував їхні вказівки за гроші.
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