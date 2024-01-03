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Нацполіція відкрила понад 110 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів зс рф та посібників агресора в Україні

Нацполіція відкрила понад 110 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів зс рф та посібників агресора в Україні

Київ • УНН

 • 23139 перегляди

Національна поліція України відкрила понад 110 000 справ за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими військами та колаборантами; понад 96 000 - за порушення законів війни.

Серед усіх зареєстрованих злочинів, більше ніж 96 тис. щодо порушення законів та звичаїв війни. Про це передає УНН із посиланням на Telegram Національної поліції України.

Деталі

Станом на 03 грудня 2024 року, Національна поліція України розпочала 110 816 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів представниками військових сил російської федерації на території України та колаборантами окупантів.

"Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 03.01.2024). З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Нацполіції розпочали 110 816 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями рф та їхніми пособниками.

-  ідеться у повідомленні.
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Зокрема підкреслюється, що 96 311 з них кваліфіковані за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

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