В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату
Киев • УНН
Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату, но сбежал. Позже его задержали и взяли под стражу.
В Кривом Роге мужчина угрожая предметом, похожим на гранату "Ф-1" хотел ограбить банк. Злоумышленник был задержан и отправлен судом под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
Прикрыв лицо маской и капюшоном, злоумышленник зашел в отделение банка и положил кассиру записку с требованием денег, угрожая при этом предметом, похожим на гранату "Ф-1"
Сообщается, что не доведя преступление до конца, мужчина сбежал из банка.
Отмечается, что полицейские разыскали злоумышленника - им оказался 34-летний горожанин.
"Задерживали нападающего совместно с бойцами полка полиции особого назначения. По месту его проживания провели санкционированный обыск", - информирует полиция.
18 декабря по согласованию с Криворожской южной окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Дополнение
В Нацполиции сообщали, что на фоне инцидента на Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Украине в публичных местах планируют установить металлодетекторы и сканеры багажа.
В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату
Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату, но сбежал. Позже его задержали и взяли под стражу.
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