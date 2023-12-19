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В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 12:25  •  15718 просмотра

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Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату, но сбежал. Позже его задержали и взяли под стражу.

В Кривом Роге мужчина угрожая предметом, похожим на гранату "Ф-1" хотел ограбить банк. Злоумышленник был задержан и отправлен судом под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Прикрыв лицо маской и капюшоном, злоумышленник зашел в отделение банка и положил кассиру записку с требованием денег, угрожая при этом предметом, похожим на гранату "Ф-1"

 - говорится в сообщении.

Сообщается, что не доведя преступление до конца, мужчина сбежал из банка.

Отмечается, что полицейские разыскали злоумышленника - им оказался 34-летний горожанин.

"Задерживали нападающего совместно с бойцами полка полиции особого назначения. По месту его проживания провели санкционированный обыск", - информирует полиция.

18 декабря по согласованию с Криворожской южной окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Дополнение

В Нацполиции сообщали, что на фоне инцидента на Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Украине в публичных местах планируют установить металлодетекторы и сканеры багажа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
У Кривому Розі чоловік хотів пограбувати банк і погрожував предметом, схожим на гранату
In Kryvyi Rih, a man wanted to rob a bank and threatened with a grenade-like object
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В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату

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