Избил до потери сознания: в Одессе задержали мужчину, который устроил пьяную драку в ресторане

В Одессе полицейские задержали мужчину, который устроил драку в одном из ресторанов города. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что происшествие произошло вечером возле одного из ресторанов в Киевском районе города. Правоохранители предварительно установили, что нетрезвый посетитель заведения начал словесно приставать к компании других посетителей.

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Те сначала не реагировали на оскорбительные слова, но впоследствии один из граждан сделал незнакомцу замечание. Это возмутило правонарушителя и он ударил мужчину кулаками в лицо так, что тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Сотрудники отдела полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 задержали злоумышленника на месте совершения преступления.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни потерпевшего в момент причинения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет. По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются - отметил и.о. начальника следственного подразделения отдела полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 Дмитрий Савченко.

Дополнение

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу с переломами костей носа, свода и основания черепа, открытой черепно-мозговой травмой, ушибами и кровоизлияниями, а о происшествии сообщили в полицию.

Напомним,

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в жилом доме. Во время обысков полиция нашла у него гранату Ф-1 и более 100 патронов разного калибра. Задержанному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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