В Киеве мужчина устроил драку и угрожал пистолетом: патрульные пресекли нарушение

Автобус на международном рейсе столкнулся с грузовиком, пострадали водитель и пассажирка

Автобус, следовавший из Киева в Варшаву, столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали водитель и один пассажир, которые не нуждались в госпитализации.