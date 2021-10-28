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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У лікарні на Київщині чоловік погрожував лікарю після відмов госпіталізувати його дружину: йому загрожує 7 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 21312 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У ніч на четвер до приймального відділення Васильківської лікарні прийшов чоловік, та погрожував лікарю пневматичним пістолетом. Йому загрожує 7 років позбавлення волі. Про це на своєму Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

У лікарні на Київщині чоловік погрожував лікарю після відмов госпіталізувати його дружину: йому загрожує 7 років ув'язнення

Цитата

“Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря. Добре, що медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю. Згодом виявилось, що незадовго до інциденту в лікарні, він напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину.

“Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя — не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині „герою“ загрожує до 7 років позбавлення волі”, — додав Нєбитов.

Нагадаємо

На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-відділенні лікарні. Чоловік влаштував погром, та пошкодив двері через звістку про смерть матері та відмову персоналу у його проханні — попрощатися із померлою.

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