У лікарні на Київщині чоловік погрожував лікарю після відмов госпіталізувати його дружину: йому загрожує 7 років ув'язнення

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“Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря. Добре, що медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію”, — йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю. Згодом виявилось, що незадовго до інциденту в лікарні, він напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину.

“Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя — не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині „герою“ загрожує до 7 років позбавлення волі”, — додав Нєбитов.

Нагадаємо

На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-відділенні лікарні. Чоловік влаштував погром, та пошкодив двері через звістку про смерть матері та відмову персоналу у його проханні — попрощатися із померлою.