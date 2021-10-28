В больнице в Киевской области мужчина угрожал врачу после отказов госпитализировать его жену: ему грозит 7 лет заключения

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“Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие. Впоследствии оказалось, что незадолго до инцидента в больнице, он в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, чтобы те доставили в больницу его жену.

“Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие — не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас „герою“ грозит до 7 лет лишения свободы”, — добавил Небитов.

Напомним

В Харьковской области мужчина устроил погром в COVID-отделении больницы. Мужчина устроил погром, и повредил дверь из-за известия о смерти матери и отказе персонала в его просьбе — проститься с умершей.