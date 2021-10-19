На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-відділенні лікарні: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У селищі Ківшарівка Харківської області, у відділенні Куп’янського територіального медичного об’єднання, де лікують хворих на COVID-19, чоловік влаштував погром, та пошкодив двері через звістку про смерть матері та відмову персоналу у його проханні — попрощатися із померлою. Про це повідомляє головне управління поліції Харківської області, передає УНН.
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“17 жовтня о 15:13 до чергової частини Куп’янського районного відділу поліції надійшло звернення від медичного працівника. Жінка заявила про те, що в інфекційному відділенні Куп’янської міської лікарні невідомий чоловік вчинив конфлікт, в ході якого пошкодив двері у відділенні”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Причиною агресивної поведінки 35-річного громадянина стала звістка про смерть матері та відмова медичного персоналу лікарні у проханні чоловіка попрощатися із померлою. Обурений чоловік влаштував сварку, в ході якої пошкодив двері у відділенні лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до 5 років обмеження волі. Всі обставини конфлікту з’ясовуються.
В той же час, керівник медзакладу КНП “Куп’янське територіальне медичне об’єднання” Євген Синько у відеозверненні до жителів міста розповів, що чоловік влаштував масовий погром у відділенні: він розбив вікна, перевернув меблі, зіпсував обладнання, та поваляв кисневі балони.
Лікар додав, що він звернувся до поліції і від 19 жовтня патрульна поліція чергуватиме біля “ковідного” стаціонару.
Додамо
Сьогодні у Києві чоловік увірвався у приймальню депутатки міської ради столиці від “Слуги Народу” Лілії Пашинної, і потрощив майно, поліція уже відкрила справу.