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В Харьковской области мужчина устроил погром в COVID-отделении больницы: полиция открыла производство

Киев  •  УНН

 • 20309 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В поселке Ковшаровка Харьковской области, в отделении Купянского территориального медицинского объединения, где лечат больных COVID-19, мужчина устроил погром, и повредил дверь из-за известия о смерти матери и отказа персонала в его просьбе — попрощаться с умершей. Об этом сообщает главное управление полиции Харьковской области, передает УНН.

Цитата

“17 октября в 15:13 в дежурную часть Купянского районного отдела полиции поступило обращение от медицинского работника. Женщина заявила о том, что в инфекционном отделении Купянского городского больницы неизвестный мужчина совершил конфликт, в ходе которого повредил двери в отделении”, — говорится в сообщении.

Детали

Причиной агрессивного поведения 35-летнего гражданина стало известие о смерти матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе мужа проститься с умершей. Возмущенный мужчина устроил ссору, в ходе которой повредил двери в отделении больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта выясняются.

В то же время, руководитель медучреждения КНП “Купянское территориальное медицинское объединение” Евгений Синько в видеообращении к жителям города рассказал, что мужчина устроил массовый погром в отделении: он разбил окна, перевернул мебель, испортил оборудование, и повалял кислородные баллоны.

Врач добавил, что он обратился в полицию и от 19 октября патрульная полиция дежурить возле “ковидного” стационара.

Добавим

Сегодня в Киеве мужчина ворвался в приемную депутата городского совета столицы от “Слуги народа” Лилии Пашинной, и разбил имущество, полиция уже возбудила дело.

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