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На столичному Печерську напали на приймальню депутатки “Слуги Народу”

На столичному Печерську напали на приймальню депутатки “Слуги Народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві чоловік увірвався у приймальню депутатки міської ради столиці від “Слуги Народу” і потрощив майно, поліція уже відкрила справу. Як стало відомо УНН, приймальня, на яку скоєно напад, - Лілії Пашинної.

Деталі

За даними поліції, сьогодні близько 10.00 години до Печерського управління поліції надійшла інформація про те, що у приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий.

За словами начальника Печерського управління поліції Андрій Дуброви, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив, що до приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти.

Поліцейські оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного".

Під час поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі“,- повідомив Дуброва.

Як стало відомо УНН, приймальня, на яку було скоєно напад, належить депутатці від “Слуги Народу” Лілії Пашинній.

Нагадаємо

У місті Коростень, Житомирська область, 24 липня троє невідомих побили та відібрали особисті речі в депутата міської ради від партії “Слуга Народу” Андрія Недашківського.

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