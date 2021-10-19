На столичном Печерске напали на приемную депутата "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве мужчина ворвался в приемную депутата городского совета столицы от "Слуги народа" и разбил имущество, полиция уже возбудила дело. Как стало известно УНН, приемная, на которую совершено нападение, - Лилии Пашинной.
Детали
По данным полиции, сегодня около 10.00 часов в Печерское управления полиции поступила информация о том, что в помещении общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный.
По словам начальника Печерского управления полиции Андрей Дубровы, на месте в полицию обратился помощник депутата городского совета, который сообщил, что в помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал с баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода.
Полицейские оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавской области и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного".
Во время поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщил Дуброва.
Как стало известно УНН, приемная, на которую было совершено нападение, принадлежит депутату от "Слуги народа" Лилии Пашинной.
Напомним
В городе Коростень, Житомирская область, 24 июля трое неизвестных избили и отобрали личные вещи у депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского.