В Одессе прямо на улице нашли тела трех человек: предположительно, они замерзли насмерть - полиция

В Одессе найдены тела трех человек. Все трое не имеют признаков насильственной смерти, поэтому есть версия, что трагедия произошла из-за плохих погодных условий. Ее можно будет подтвердить или опровергнуть после результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции Одесской области Любовь Гордиевская.

У нас есть три тела, их обнаружили. Все три тела без внешних признаков насильственной смерти. Их направили для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Поэтому сейчас мы можем думать, что это из-за переохлаждения, но быть уверенными мы сможем быть после того, как получим выводы судебно-медицинской экспертизы - сказала Любовь Гордиевская.

Детали

Среди умерших двое мужчин. Одного нашли в одном из Одесских переулков, а второго на Привокзальной площади. Также было обнаружено тело женщины на автобусной остановке.

Их личности пока устанавливаются, поэтому сейчас нет точной информации о том, были ли это бездомные или люди, которые имели постоянное место жительства.

Напомним

Из-за неблагоприятных погодных условий в Одесской области пострадали от переохлаждения или падения деревьев 13 человек. Без электроэнергии в Украине в результате непогоды частично находятся 1844 населенных пунктов.

Также движение на Одесских автодорогах затруднено - полицейские получили уже по меньшей мере 48 сообщений о ДТП.

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