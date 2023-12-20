Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство
Киев • УНН
В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.
Правоохранители открыли производство из-за подрыва мужчиной гранаты в Кропивницком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Кировоградской области.
Происшествие произошло около 19 часов 19 декабря этого года по улице Евгения Тельнова. 35-летний житель Кировоградской области из хулиганских побуждений привел в действие взрывное устройство, бросив его между стенами двух жилых домов. В результате происшествия никто из граждан не травмировался, не претерпела разрушений и постройка
Сообщается, что был проведен осмотр территории и отработка лиц, которые находились неподалеку от места взрыва.
"В результате проведенных мероприятий патрульные установили личность гражданина. Им оказался житель области. Во время дальнейших следственных действий по месту жительства мужчины было обнаружено еще одно взрывное устройство. Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз", - отметили в полиции.
Так, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство"", - информирует полиция.
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Дополнение
В Кропивницком правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату.
В Нацполиции сообщали, что на фоне инцидента на Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Украине в публичных местах планируют установить металлодетекторы и сканеры багажа.
Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство
В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.
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