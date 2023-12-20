Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  96084 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  100914 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  128102 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  133683 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  141461 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  142252 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  137803 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  151957 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147400 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140854 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133410 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123603 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115149 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107867 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237758 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
podriv-muzhchinoi-granati-v-kropivnitskom-otkrito-proizvodstvo

Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 09:23  •  11206 просмотра

Read in English

В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Правоохранители открыли производство из-за подрыва мужчиной гранаты в Кропивницком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Кировоградской области.

Происшествие произошло около 19 часов 19 декабря этого года по улице Евгения Тельнова. 35-летний житель Кировоградской области из хулиганских побуждений привел в действие взрывное устройство, бросив его между стенами двух жилых домов. В результате происшествия никто из граждан не травмировался, не претерпела разрушений и постройка

- говорится в сообщении.

Сообщается, что был проведен осмотр территории и отработка лиц, которые находились неподалеку от места взрыва.

"В результате проведенных мероприятий патрульные установили личность гражданина. Им оказался житель области. Во время дальнейших следственных действий по месту жительства мужчины было обнаружено еще одно взрывное устройство. Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз", - отметили в полиции.

Так, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство"", - информирует полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кривом Роге мужчина угрожая предметом, похожим на гранату "Ф-1" хотел ограбить банк

Дополнение

В Кропивницком правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату

В Нацполиции сообщали, что на фоне инцидента на Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Украине в публичных местах планируют установить металлодетекторы и сканеры багажа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Підрив чоловіком гранати у Кропивницькому: відкрито провадження
Man detonates grenade in Kropyvnytskyi: proceedings opened
Новости по теме

Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство

В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Криминал и ЧП •   •  11206 просмотра
Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство

На Сумщине в результате вражеских обстрелов произошел масштабный пожар в жилом секторе

Масштабный пожар вспыхнул в одном из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области из-за российских обстрелов, экстренные службы локализовали и потушили пламя.

Война •   •  15652 просмотра
На Сумщине в результате вражеских обстрелов произошел масштабный пожар в жилом секторе

Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия

россия атаковала Херсон с помощью беспилотников и РСЗО, нанеся значительный ущерб жилым домам и ранив 9 человек, в том числе 4 детей.

Война •   •  21673 просмотра
Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия

Зеленский назначил своего представителя в Раде: им стала Галина Михайлюк

Президент Украины Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Верховной Раде вместо Федора Вениславского.

Политика •   •  18959 просмотра
Зеленский назначил своего представителя в Раде: им стала Галина Михайлюк

Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику

Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику.

Новости Бизнеса •   •  12087 просмотра
Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику

Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании

Сегодняшние перебои в работе "Киевстар" были связаны с преодолением последствий предыдущей кибератаки, а продолжающееся восстановление услуг повлекло перебои в работе на юге и западе Украины.

Общество •   •  21044 просмотра
Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании

Из Украины хотели вывезти уникальную палеонтологическую находку юрского периода

Таможенники в Украине изъяли окаменелость юрского периода, возрастом около 161-165 миллионов лет, которую пытались незаконно вывезти в США без надлежащих документов. Эксперты рекомендуют внести окаменелость - хорошо сохранившийся панцирь морского ежа в перечень объектов национального достояния Украины.

Культура •   •  17583 просмотра
Из Украины хотели вывезти уникальную палеонтологическую находку юрского периода

Сроки для проверки получателей пенсий среди ВПЛ планируют продлить до 1 апреля 2024 года

Кабинет Министров должен рассмотреть предложение о продлении срока физической идентификации ВПЛ в Ощадбанке для назначения пенсий до 1 апреля 2024 года.

Общество •   •  19892 просмотра
Сроки для проверки получателей пенсий среди ВПЛ планируют продлить до 1 апреля 2024 года

Армия рф обстреляла более десятка населенных пунктов в Донецкой области

Российские войска обстреляли более десятка населенных пунктов в Донецкой области, ранив одного человека и нанеся ущерб жилым и промышленным районам, сообщает Игорь Мороз.

Война •   •  21835 просмотра
Армия рф обстреляла более десятка населенных пунктов в Донецкой области

На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

Силы обороны Украины расширяют свои позиции в Херсоне и отбили многочисленные вражеские атаки в разных регионах, несмотря на то, что россия продолжает ракетные и воздушные удары как по военным, так и по гражданским объектам, что приводит к жертвам среди мирного населения и повреждению инфраструктуры.

Война •   •  20596 просмотра
На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма