На Закарпатье трое детей отравились угарным газом

В городе Хуст Закарпатской области троих детей госпитализировали, предварительно, из-за отравления угарным газом. Об этом в понедельник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел в г. Хуст в эти выходные.

Трое детей 2015, 2011 и 2023 годов рождения, сейчас находятся в больнице с предварительным диагнозом - отравление угарным газом - говорится в сообщении ГСЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Спасатели также напомнили, что угарный газ абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации влияет на организм и может привести к отравлению и смерти. Он не имеет запаха, вкуса или цвета. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор - детектор угарного газа, который следует установить в доме.

В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом