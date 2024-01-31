Предлагали сбежать в ЕС на основании поддельных документов: заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности ликвидировала 4 схемы нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Задержаны 10 организаторов сделок, которые оценивали стоимость "услуг" до 12 тыс. долларов, в зависимости от срочности выезда. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. - говорится в сообщении.

Известно о задержании 10 организаторов сделок в разных регионах Украины.

На Закарпатье разоблачены трое дельцов - двое совладельцев местной автотранспортной компании и их сообщник - житель Хустского района. Они отправляли потенциальных призывников в страны ЕС, как водителей международных пассажирских рейсов.

По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), который воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу. Сейчас он в Украине, по данному факту продолжается расследование.

В Тернопольской области заблокированы сразу две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовали двое местных коммерсантов, которые торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата о непригодности к службе из-за "плохого" здоровья.

заблокированы сразу две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовали двое местных коммерсантов, которые торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата о непригодности к службе из-за "плохого" здоровья. Для изготовления "пакета документов" дельцы использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений.



Организаторы другой схемы называли себя сторонниками так называемого "народовластия".

Указывается, что они выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации.

Во Львове обезврежена преступная группа, которая за деньги обещала призывникам "списание" с воинского учета по состоянию здоровья. Участники группы предлагали военнообязанным сбежать в Евросоюз на основании поддельных документов. Стоимость таких "услуг" оценивали до 12 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда.

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