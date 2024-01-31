Снимала на видео военные объекты: СБУ вручила подозрение соратнице антивакцинатора Стахива Гуриной - источник

СБУ вручили подозрение соратнице Остапа Стахива Анжелике Гуриной. Ее подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и съемке на видео военных объектов. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Как сообщил собеседник УНН, в Черновцах Анжелике Гуриной СБУ сообщила о подозрении по ч.2. ст 114-2 УКУ - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности.

Она известна в Черновцах, как участница движения Остапа Стахива "Права человека". Гурина активно выступала против внедрения коронавирусных ограничений и отрицала пандемию.

Дополнение

Летом 2023 года СБУ задерживали Гурину по подозрению в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Николаева, который сотрудничал с россией и шпионил за позициями Сил обороны на юге Украины.