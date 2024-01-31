Знімала на відео військові об'єкти: СБУ вручила підозру соратниці антивакцинатора Стахіва Гуріній – джерело
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру Анжеліці Гуріній за несанкціоновану зйомку військових об'єктів.
СБУ вручили підозру соратниці Остапа Стахіва Анжеліці Гуріній. Її підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та знімання на відео військових об’єктів. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Деталі
Як повідомив співрозмовник УНН, в Чернівцях Анжеліці Гуріній СБУ повідомила про підозру за ч.2. ст 114-2 ККУ - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості.
Вона відома в Чернівцях, як учасниця руху Остапа Стахіва "Права людини". Гуріна активно виступала проти впровадження коронавірусних обмежень та заперечувала пандемію.
Доповнення
Влітку 2023 року СБУ затримували Гуріну за підозрою у несанкціонованому поширенню інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості.
Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Миколаєва, який співпрацював з росією та шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України.