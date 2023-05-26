Шпигував за позиціями Сил оборони на півдні: СБУ повідомила про підозру інформатору рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Миколаєва, який співпрацював з росією та шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram СБУ.
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За даними слідства, житель Миколаєва потрапив у поле зору російської спецслужби через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських каналів у Telegram, де писав антиукраїнські коментарі. Повідомляється, що його залучили до співпраці на початку цього року.
Правоохоронці інформують, що за вказівкою агресора інформатор самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони. Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння. Крім цього, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню "завантаженість" і можливе переміщення колон з боєприпасами, зауважує СБУ.
Зазначається, що розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Під час обшуку у нього виявили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо
Суд виніс вирок ворожому інформатору, який "зливав" позиції захисників Маріуполя.