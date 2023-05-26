"Зливав" позиції захисників Маріуполя: суд виніс вирок ворожому інформатору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Суд виніс вирок ворожому інформатору, який "зливав" позиції захисників Маріуполя. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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Повідомляється, що зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини.
"У спілкуванні зі своїми знайомими з Маріуполя він "в темну" збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення.
Отримані відомості передавав через Фейсбук так званій "уповноваженій з прав людини днр", яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донеччини. Надалі фейкова "омбудсменка" переправляла розвіддані командуванню російських військ на східному фронті", - зазначили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки затримали ворожого інформатора у березні минулого року під час контрдиверсійних заходів на території Полтавщини.
За результатами слідчих дій, було виявлено також дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, які він поширював через соцмережу.
За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації); та ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).
Йому призначено 10 років позбавлення волі.
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