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У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова оголосили вирок. Прокуратура оскаржуватиме

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова оголосили вирок. Прокуратура оскаржуватиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі. Один експоліцейський отримав реальний термін ув'язнення, іншому призначили іспитовий строк, ще двох фігурантів – виправдано. Прокуратура оскаржуватиме вирок, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд 25 травня 2023 року ухвалив вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі. Одного експоліцейського засуджено до 4 років ув’язнення, іншого – звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, ще двох фігурантів – виправдано", - повідомили в прокуратурі.

Деталі

Чотири роки, за даними Суспільного мовника, призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін. Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

"Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку", - наголосили у відомстві.

Суть справи

Розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року в місті Переяслав чоловіки перебували на ганку домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово здійснювали постріли по заздалегідь розставленим ними мішеням. Вони нехтували тим, що місце ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші особи.

Одна з куль, випущених по умовній мішені, влучила в голову 5-річного хлопчика, який у той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.

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