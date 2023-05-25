В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова объявили приговор. Прокуратура будет обжаловать

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"Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд 25 мая 2023 года вынес приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Один экс-полицейский приговорен к 4 годам заключения, другой – освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, еще двое фигурантов – оправданы", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Четыре года, по данным Общественного вещателя, назначили бывшему полицейскому Ивану Приходько. Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок. Еще двух фигурантов дела - Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, в настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.

Суть дела

Расследованием установлено, что в мае 2019 года в городе Переяслав мужчины находились на крыльце домовладения одного из подозреваемых. Оттуда они неоднократно осуществляли выстрелы по заранее расставленным ими мишеням. Они пренебрегали тем, что место поражения пулями является общественным местом, где могли находиться другие лица.

Одна из пуль, выпущенных по условной мишени, попала в голову 5-летнего мальчика, который в то время гулял на улице со сверстниками. От полученного ранения ребенок скончался в больнице.