"Сливал" позиции защитников Мариуполя: суд вынес приговор вражескому информатору

Детали

Сообщается, что злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины.

"В общении со своими знакомыми из Мариуполя он "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения.

Полученные сведения передавал через Фейсбук так называемой "уполномоченной по правам человека днр", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донецкой области. В дальнейшем фейковый "омбудсмен" переправлял разведданные командованию российских войск на восточном фронте", - отметили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского информатора в марте прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий на территории Полтавщины.

По результатам следственных действий, были обнаружены также сообщения с символикой коммунистического тоталитарного режима, которые он распространял через соцсеть.

По материалам СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).

Ему назначено 10 лет лишения свободы.

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