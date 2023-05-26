"Сливал" позиции защитников Мариуполя: суд вынес приговор вражескому информатору
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Суд вынес приговор вражескому информатору, который "сливал" позиции защитников Мариуполя. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Сообщается, что злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины.
"В общении со своими знакомыми из Мариуполя он "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения.
Полученные сведения передавал через Фейсбук так называемой "уполномоченной по правам человека днр", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донецкой области. В дальнейшем фейковый "омбудсмен" переправлял разведданные командованию российских войск на восточном фронте", - отметили в СБУ.
Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского информатора в марте прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий на территории Полтавщины.
По результатам следственных действий, были обнаружены также сообщения с символикой коммунистического тоталитарного режима, которые он распространял через соцсеть.
По материалам СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).
Ему назначено 10 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова огласили приговор. Прокуратура будет обжаловать