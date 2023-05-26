Шпионил за позициями Сил обороны на юге: СБУ сообщила о подозрении информатору рф

Детали

По данным следствия, житель Николаева попал в поле зрения российской спецслужбы из-за своей деструктивной активности в одном из прокремлевских каналов в Telegram, где писал антиукраинские комментарии. Сообщается, что его привлекли к сотрудничеству в начале этого года.

Правоохранители информируют, что по указанию агрессора информатор самостоятельно обходил территорию города и прилегающих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты Сил обороны. Прежде всего врага интересовали локации украинских защитников, количество личного состава и имеющееся вооружение. Кроме этого, фигурант определял координаты ключевых транспортных коммуникаций, их "загруженность" и возможное перемещение колонн с боеприпасами, отмечает СБУ.

Отмечается, что развединформация нужна была захватчикам для корректировки воздушных ударов по украинским объектам. Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания. Во время обыска у него обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации, которые он использовал для хранения и передачи разведданных агрессору.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Суд вынес приговор вражескому информатору, который "сливал" позиции защитников Мариуполя.