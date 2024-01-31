Пропонували втекти до ЄС на підставі підроблених документів: заблокувано нові схеми ухилення від мобілізації

ukenru
29 березня, 19:41 • 44198 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 98882 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116507 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118079 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233858 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157182 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147795 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133459 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121739 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112896 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2 м/с
85 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33403 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35952 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31970 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33181 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 31286 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233858 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386048 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441108 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449453 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116507 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130848 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125032 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99037 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108064 перегляди
Актуальне
Пропонували втекти до ЄС на підставі підроблених документів: заблокувано нові схеми ухилення від мобілізації

Пропонували втекти до ЄС на підставі підроблених документів: заблокувано нові схеми ухилення від мобілізації

Київ • УНН

 • 22089 перегляди

СБУ заблокувала чотири схеми нелегального вивезення чоловіків призовного віку за кордон за підробленими документами, затримавши десять організаторів, які брали за це до $12 000 залежно від терміновості.

Служба безпеки ліквідувала 4 схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Затримано 10 організаторів оборудок, які оцінювали вартість "послуг" до 12 тис. доларів, залежно від терміновості виїзду. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

– ідеться у повідомленні.
Image

Наразі відомо про затримання 10 організаторів оборудок у різних регіонах України.

  • На Закарпатті викрито трьох ділків - двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району. Вони відправляли потенційних призовників до країн ЄС, як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.  
  • За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування.
  • У Тернопільській області заблоковано одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну із них організували двоє місцевих комерсантів, які торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату щодо непридатності до служби через «погане» здоров’я.  
  • Для виготовлення «пакета документів» ділки використовували підроблені бланки і штампи відповідних держустанов.

Організатори іншої схеми називали себе прибічниками так званого "народовладдя".

Image

Вказується, що вони видавали своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації.

  • У Львові знешкоджено злочинну групу, яка за гроші обіцяла призовникам «списання» з військового обліку за станом здоров’я. Учасники групи пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких «послуг» оцінювали до 12 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду.

Знімала на відео військові об'єкти: СБУ вручила підозру соратниці антивакцинатора Стахіва Гуріній – джерело31.01.24, 15:40 • 109141 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
khustХуст
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28