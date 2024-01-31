Пропонували втекти до ЄС на підставі підроблених документів: заблокувано нові схеми ухилення від мобілізації

Служба безпеки ліквідувала 4 схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Затримано 10 організаторів оборудок, які оцінювали вартість "послуг" до 12 тис. доларів, залежно від терміновості виїзду. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. – ідеться у повідомленні.

Наразі відомо про затримання 10 організаторів оборудок у різних регіонах України.

На Закарпатті викрито трьох ділків - двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району. Вони відправляли потенційних призовників до країн ЄС, як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування.

У Тернопільській області заблоковано одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну із них організували двоє місцевих комерсантів, які торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату щодо непридатності до служби через «погане» здоров’я.

заблоковано одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну із них організували двоє місцевих комерсантів, які торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату щодо непридатності до служби через «погане» здоров’я. Для виготовлення «пакета документів» ділки використовували підроблені бланки і штампи відповідних держустанов.



Організатори іншої схеми називали себе прибічниками так званого "народовладдя".

Вказується, що вони видавали своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації.

У Львові знешкоджено злочинну групу, яка за гроші обіцяла призовникам «списання» з військового обліку за станом здоров’я. Учасники групи пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких «послуг» оцінювали до 12 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду.

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