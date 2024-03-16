На Закарпатье зафиксировали попытку суицида во время пребывания в ТЦК: проводится служебная проверка

В Хустском РТЦК и СП проводят служебную проверку из-за сообщения о вероятной попытке самоубийства мужчины в помещении ведомства. Комментарий пресс-службы Закарпатского территориального центра комплектования распространило в субботу "Суспільне", пишет УНН.

Детали

По информации ведомства, 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. В дальнейшем представители Госпогранслужбы доставили его в районный ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную домедицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.

Врачи зафиксировали попытку суицида. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, добавили в ведомстве.

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