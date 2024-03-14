В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в авто, ТЦК проводит проверку

Проводится проверка из-за видео, на котором в Мукачево люди в военной форме силой "пакуют" мужчину в микроавтобус. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП, передает УНН.

Сетью интернет распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским возле транспортных средств. Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт - говорится в сообщении.

Контекст

Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале опубликовал видео на котором люди в военной форме силой "пакуют" мужчину в микроавтобус. В Тернопольском областном ТЦК проводят расследование по поводу смерти 49-летнего жителя Чертковского района, который попал в больницу с территории заведения.