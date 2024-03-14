Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
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В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в авто, ТЦК проводит проверку
В Мукачево люди в военной форме силой посадили мужчину в микроавтобус, а Закарпатский областной центр военно-специальных операций проводит расследование инцидента.
Фейковые сообщения от супермаркетов: в полиции предупредили о новой мошеннической схеме
В последнее время украинцы получают фейковые сообщения от якобы супермаркетов, которые позволяют мошенникам получить доступ к банковским счетам граждан, обманом заставляя их переходить по фишинговым ссылкам и вводить персональные данные.
В Воздушных силах заявили об атаке "шахедов" на Николаевщину
Российские оккупанты запустили с юга в сторону Николаевской области беспилотники-камикадзе Shahed.
россияне семь раз атаковали Днепропетровскую область: ранены шесть человек, среди них ребенок
российские войска семь раз атаковали Днепропетровскую область с применением артиллерии и беспилотников-камикадзе, ранив шесть человек, в том числе ребенка, и повредив инфраструктуру.
Украина не признает выборы президента рф - Данилов
Украина не признает президентские выборы в россии в 2024 году, называя их "фарсом" и заявляя, что в россии уже давно не было свободных и честных выборов, поскольку в избирательный процесс регулярно вмешиваются и создают преимущества для провластных кандидатов.
Энергетики подключили оккупированную ЗАЭС ко второй линии питания - Минэнерго
Украинские энергетики восстановили вторую линию электропередач на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, обеспечив более стабильное и безопасное электроснабжение объекта.
рашисты планируют теракты на "избирательных участках" на оккупированных территориях Украины - активисты
Активисты движения "Желтая лента" предупреждают, что российские оккупанты планируют теракты и провокации с жертвами среди мирного населения на избирательных участках на временно оккупированных территориях Украины во время проведения фейковых "выборов" с 15 по 17 марта.
Прорыв границы с рф: в РДК объявили о создании гуманитарного коридора Русский
Добровольческий корпус России объявил о создании гуманитарного коридора для свободного выхода мирных жителей и российских военных из приграничных населенных пунктов в Курской и Белгородской областях России в связи с ограничением военной операции в этих районах.
На Киевщине нетрезвый водитель спровоцировал крупную аварию, в которой пострадали три человека
Пьяный водитель спровоцировал крупную аварию в Киевской области, в которой пострадали три человека, повреждены по меньшей мере четыре автомобиля, а водитель был задержан с уровнем алкоголя в крови 1,6 промилле.
Для интеграции с НАТО: в Украине начали новый этап реформы системы оборонного менеджмента
Министерство обороны и Вооруженные силы Украины начали новую реформу оборонного менеджмента для улучшения оборонного планирования, управления ресурсами и достижения оперативной совместимости с НАТО.