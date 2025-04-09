Чиновники присвоили 8,3 млн грн ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов", подделав накладные на несуществующие поставки зерна.
В Мукачево люди в военной форме силой посадили мужчину в микроавтобус, а Закарпатский областной центр военно-специальных операций проводит расследование инцидента.
Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в
результате падения во время эпилептического приступа.
Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду возле села Переволока в Тернопольской области на западе Украины.