НАБУ разоблачило растрату более 8 миллионов гривен Госрезерва

Правоохранители разоблачили растрату средств ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детали

По данным следствия, в октябре 2018 года директор хлебокомбината при пособничестве начальника участка и главы фермерского хозяйства организовал подделку накладных о поставках госпредприятию 2400 тонн зерна кукурузы.

На основании этого комбинат оплатил часть стоимости продукции, которую так и не получил. Сумма убытков - 8,3 млн грн.

В ведомстве рассказали, что 9 мая 2024 года о подозрении сообщили трем должностным лицам, в частности:

бывшему директору ГП "ЧКХ" - ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 УК Украины (Служебный подлог);

начальнику участка ГП "ЧКХ" - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины;

председателю фермерского хозяйства - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним

Ранее в НАБУ заявили, что в суд направлено дело по обвинению экс-главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины. По данным следствия он требовал и получил более 141 млн гривен взятки.

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