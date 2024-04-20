Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

В пятницу, 19 апреля, руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос встретились с послами стран G7 и ЕС в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Основной целью встречи было проинформировать международных партнеров о текущих усилиях антикоррупционных органов Украины, в частности, в свете расширения операционной независимости САП, а также обсудить вызовы, с которыми сталкиваются антикоррупционные ведомства.

Стороны подчеркнули важность совместного подхода к обеспечению прозрачности и подотчетности в государственном управлении. В этом контексте важной остается перспектива присоединения Украины к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством, которая является эффективным международным механизмом.

Послы положительно оценили усилия украинской стороны и подтвердили свою решительную поддержку антикоррупционной повестки дня Украины.

Считаем, что это является ключевым элементом интенсификации процесса европейской интеграции, а также залогом стабильности государства в условиях продолжающейся российской агрессии. Мы благодарны нашим международным партнерам за их последовательную поддержку. говорится в сообщении САП.

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