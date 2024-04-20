Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  108987 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  104574 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  101506 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  72445 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  100025 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205988 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236438 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232698 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176348 просмотра

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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18 апреля 2024, 13:51  •  195599 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

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18 апреля 2024, 06:06  •  237199 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  342653 просмотра

Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

Руководители антикоррупционных ведомств Украины встретились с послами G7 и ЕС, чтобы обсудить текущие усилия, вызовы и важность прозрачности и подотчетности в государственном управлении.

политика •   •  7656 просмотра
Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

В Запорожье прогремела серия взрывов

По сообщениям корреспондентов, в Запорожье произошла серия взрывов, в то время как командование ВВС предупредило о возможных воздушных ударах в регионе.

Война •   •  12457 просмотра
В Запорожье прогремела серия взрывов

Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

Аномально быстрое повышение уровня моря в некоторых регионах северо-западной Атлантики связано с повышением температуры в глубоких водах, впадающих в Атлантику с антарктического побережья, в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Новости Мира •   •  10762 просмотра
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

Четыре судьи Апелляционного суда Киева были уличены на получении взятки в размере $35 000 за снятие ареста с самолетов.

политика •   •  11028 просмотра
САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.

Война •   •  13740 просмотра
"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.

Общество •   •  14191 просмотра
Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.

Анонсы •   •  12061 просмотра
Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару

Авиаудар по военной базе к югу от Багдада, которую использует иракская боевая группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", нанес материальный ущерб, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  14045 просмотра
Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару

США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей из Беларуси и трех китайских компаний за то, что они якобы предоставляли ракетное оборудование для пакистанской программы баллистических ракет.

Война •   •  12820 просмотра
США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы, что заставило власти напомнить жителям о необходимости соблюдать правила безопасности и укрыться в укрытиях.

Общество •   •  12756 просмотра
В Донецкой области слышны звуки взрывов