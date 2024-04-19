G7 выразила решимость усилить противовоздушную оборону Украины

Страны G7 выразили решимость укреплять возможности противовоздушной обороны Украины и заявили, что будут работать с партнерами в этом направлении. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел "Группы семи" на итальянском острове Капри, пишет УНН.

Мы выражаем нашу решимость, в частности, укрепить возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критической инфраструктуры. Мы также будем работать с партнерами для этого. В этом контексте мы ценим Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенную Германией - говорится в итоговом заявлении министерской встречи G7.

"Группа семи" заявила, что будет продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтвердила приверженность долгосрочной безопасности Украины. "На основании Совместной декларации поддержки Украины, которую мы одобрили в Вильнюсе в июле 2023 года, мы полностью вовлечены в финализацию и имплементацию конкретных двусторонних долгосрочных обязательств и договоренностей с Украиной по безопасности, которые уже подписали несколько стран G7 и другие партнеры. Мы наращиваем помощь Украине в сфере обороны и безопасности, а также наращиваем наши возможности производства и доставки, чтобы помочь стране. Мы также поддерживаем усилия, направленные на помощь Украине в создании будущих сил, способных к самообороне и сдерживанию любой агрессии", - отмечается в заявлении.

Страны G7, указано в коммюнике, вместе с международными партнерами "полны решимости продолжать оказывать военную, финансовую, политическую, гуманитарную, экономическую поддержку и поддержку развития Украины и ее народа". "Мы приветствуем принятие ЕС Ukraine Facility в размере 50 миллиардов евро, Фонда помощи Украине ЕС в размере 5 миллиардов евро. Мы также приветствуем дополнительную поддержку, одобренную странами G7, а также быстрое предоставление бюджетной поддержки Канадой и Японией в первом квартале 2024 года. Мы призываем одобрить дальнейшую поддержку со стороны других международных партнеров", - отметили в "Группе семи".

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