G7 определила "конкретные шаги" для помощи Украине - Кулеба

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) определили "конкретные шаги", необходимые для того, чтобы помочь Украине в борьбе с Россией, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры предпримут, чтобы помочь Украине

- заявил Кулеба на итальянском острове Капри, где встречаются министры иностранных дел G7.

По его словам, у Запада есть возможности "как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны". Больше подробностей он не предоставил.