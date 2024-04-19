"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути от союзников по НАТО, которые полны решимости поддержать Украину и увеличить свою военную поддержку.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути. Такое заявление он сделал по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G7 и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет УНН.
Хорошая встреча с министрами иностранных дел стран G7 и Дмитрием Кулебой по поддержке Украины. Больше средств защиты и больше боеприпасов в пути. Также обсудили вопросы поддержки военных усилий россии со стороны Китая, КНДР и Ирана. НАТО поддерживает Украину
Детали
Прибыв 18 апреля на встрече министров иностранных дел G7 на Капри Генсек НАТО подчеркнул важность усиления поддержки Украины.
"Сейчас мы имеем обнадеживающие признаки от Конгресса США о том, что в ближайшие дни они проголосуют за пакет мер для Украины", - сказал Столтенберг, приветствуя преданность и решимость союзников по НАТО в том, что стоят за Украину.
Как отметили в НАТО, в последние недели члены Альянса усилили поддержку, в частности через инициативу по боеприпасам под руководством Чехии; увеличение военной поддержки со стороны Нидерландов; новый пакет помощи от Дании и решение Германии отправить Украине дополнительную систему Patriot.
"Девяносто девять процентов военной поддержки Украины поступает от союзников по НАТО, и чрезвычайно важно, чтобы союзники по НАТО поддерживали и увеличивали свою поддержку", - сказал Генсек.
Столтенберг сказал, что "НАТО планирует работать над большей ролью в координации безопасности помощи и подготовки для Украины, и подчеркнул важность предоставления устойчивой и предсказуемой финансовой поддержки".
В пятницу Генсек возглавит виртуальное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, отметили в Альянсе.
Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО18 апреля 2024, 19:28 • 19459 просмотров
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