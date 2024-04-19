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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 06:49  •  2625 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути от союзников по НАТО, которые полны решимости поддержать Украину и увеличить свою военную поддержку.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути. Такое заявление он сделал по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G7 и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

Хорошая встреча с министрами иностранных дел стран G7 и Дмитрием Кулебой по поддержке Украины. Больше средств защиты и больше боеприпасов в пути. Также обсудили вопросы поддержки военных усилий россии со стороны Китая, КНДР и Ирана. НАТО поддерживает Украину

- написал Столтенберг в X.

Детали

Прибыв 18 апреля на встрече министров иностранных дел G7 на Капри Генсек НАТО подчеркнул важность усиления поддержки Украины.

"Сейчас мы имеем обнадеживающие признаки от Конгресса США о том, что в ближайшие дни они проголосуют за пакет мер для Украины", - сказал Столтенберг, приветствуя преданность и решимость союзников по НАТО в том, что стоят за Украину.

Как отметили в НАТО, в последние недели члены Альянса усилили поддержку, в частности через инициативу по боеприпасам под руководством Чехии; увеличение военной поддержки со стороны Нидерландов; новый пакет помощи от Дании и решение Германии отправить Украине дополнительную систему Patriot.

"Девяносто девять процентов военной поддержки Украины поступает от союзников по НАТО, и чрезвычайно важно, чтобы союзники по НАТО поддерживали и увеличивали свою поддержку", - сказал Генсек. 

Столтенберг сказал, что "НАТО планирует работать над большей ролью в координации безопасности помощи и подготовки для Украины, и подчеркнул важность предоставления устойчивой и предсказуемой финансовой поддержки".

В пятницу Генсек возглавит виртуальное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, отметили в Альянсе.

Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО18 апреля 2024, 19:28 • 19459 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
g7G7
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
severnaya-koreyaСеверная Корея
daniyaДания
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
iranИран
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