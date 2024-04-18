Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за усилия в обеспечении Украины системами защиты ПВО. Об этом Кулеба написал в соцсети Х, передает УНН.

Я встретился с Йенсом Столтенбергом. Поблагодарить его и союзников по НАТО за поддержку и призвать к быстрым действиям для защиты украинцев от российского воздушного террора. Я благодарен Генеральному секретарю за то, что он приложил все усилия, чтобы удовлетворить нашу насущную потребность получить больше систем и ракет "Патриот". - написал Кулеба.

Детали

Глава украинского дипломатического ведомства также поблагодарил за собранные 500 миллионов долларов для Комплексного пакета помощи. И отдельно приветствовал амбициозный 5-летний план Генерального секретаря по поддержке Украины на 100 миллиардов долларов.

Дополнительно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в четверг 18 апреля заявление, что НАТО работает над тем, чтобы прислать Украине больше систем противовоздушной обороны. Столтенберг также заявил, что Украине могут быть предоставлены и другие системы обороны, в том числе зенитно-ракетный комплекс NASAMS.