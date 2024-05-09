НАБУ викрило розтрату понад 8 мільйонів гривень Держрезерву
Київ • УНН
Посадовці привласнили 8,3 млн грн ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів", підробивши накладні на неіснуючі поставки зерна.
Правоохоронці викрили розтрату коштів ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України.
Деталі
За даними слідства, у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи.
На підставі цього комбінат сплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума збитків – 8,3 млн грн.
У відомстві розповіли, що 9 травня 2024 року про підозру повідомили трьом посадовцям, зокрема:
- колишньому директору ДП «ЧКХ» – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення);
- начальнику дільниці ДП «ЧКХ» – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;
- голові фермерського господарства – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагадаємо
Раніше в НАБУ заявили, що до суду скерована справа за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України. За даними слідства він вимагав та отримав понад 141 млн гривень хабаря.
Керівники антикорупційних органів провели робочу зустріч з послами країн G7 та ЄС в Україні20.04.24, 05:33 • 25816 переглядiв