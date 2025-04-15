На Тернопільщині з'ясували причину смерті чоловіка, який потрапив до лікарні з ТЦК

Поліцейські встановили з показів свідків та очевидців події, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння під час епілептичного нападу.