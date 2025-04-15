Посадовці привласнили 8,3 млн грн ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів", підробивши накладні на неіснуючі поставки зерна.
У Мукачевому люди у військовій формі силоміць посадили чоловіка в мікроавтобус, а Закарпатський обласний центр військово-спеціальних операцій проводить розслідування інциденту.
Поліцейські встановили з показів свідків та очевидців події, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння
під час епілептичного нападу.
Троє дітей загинули, провалившись під лід у ставку біля села Переволока в Тернопільській області на заході України.