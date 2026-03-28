Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список
Київ • УНН
Через планові ремонти з 28 березня по 3 квітня змінено розклад електричок у напрямках Бахмача, Ромодана та Яремче. Пасажирів просять врахувати зміни.
Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в приміському сполученні. Про це інформує УНН.
Деталі
Зокрема, низка поїздів проходитимуть планові ремонти, а саме:
28 березня
- №6242 Гребінка – Бахмач
- №6934/6548 Бахмач – Ромни – Ромодан
29 березня
- №6541/6542 Ромодан – Ромни – Ромодан
- №6543/6931 Ромодан – Ромни – Бахмач-Пасажирський
- №6245 Бахмач-Пасажирський – Гребінка.
30 березня
№6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ.
Альтернативний рейс у цьому напрямку – №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ
31 березня – 3 квітня
№6277/6270 Тернопіль – Чортків – Тернопіль:
- з Тернополя: 31 березня, 1, 2 квітня;
- із Чорткова: 1 – 3 квітня.
"Дотримуємось графіків сервісного обслуговування для вашої безпеки. Дякуємо кожному за розуміння та просимо планувати подорожі із врахуванням змін", - порадили в Укрзалізниці.
Нагадаємо
Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди на кінець березня та початок квітня через зростання пасажиропотоку. Також один із рейсів далекого сполучення продовжать до Яремче.
