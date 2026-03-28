Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Через планові ремонти з 28 березня по 3 квітня змінено розклад електричок у напрямках Бахмача, Ромодана та Яремче. Пасажирів просять врахувати зміни.

Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в приміському сполученні. Про це інформує УНН.

Деталі

Зокрема, низка поїздів проходитимуть планові ремонти, а саме:

28 березня

  • №6242 Гребінка – Бахмач
    • №6934/6548 Бахмач – Ромни – Ромодан

      29 березня

      • №6541/6542 Ромодан – Ромни – Ромодан
        • №6543/6931 Ромодан – Ромни – Бахмач-Пасажирський
          • №6245 Бахмач-Пасажирський – Гребінка.

            30 березня

            №6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ.

            Альтернативний рейс у цьому напрямку – №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ

            - йдеться у повідомленні.

            31 березня – 3 квітня

            №6277/6270 Тернопіль – Чортків – Тернопіль:

            • з Тернополя: 31 березня, 1, 2 квітня;
              • із Чорткова: 1 – 3 квітня.

                "Дотримуємось графіків сервісного обслуговування для вашої безпеки. Дякуємо кожному за розуміння та просимо планувати подорожі із врахуванням змін", - порадили в Укрзалізниці.

