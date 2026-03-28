Укрзалізниця отменяет рейсы и меняет график поездов - список
Из-за плановых ремонтов с 28 марта по 3 апреля изменено расписание электричек в направлениях Бахмача, Ромодана и Яремче. Пассажиров просят учесть изменения.
Укрзализныця сообщила о временных изменениях в пригородном сообщении. Об этом информирует УНН.
В частности, ряд поездов будут проходить плановые ремонты, а именно:
28 марта
- №6242 Гребенка – Бахмач
- №6934/6548 Бахмач – Ромны – Ромодан
29 марта
- №6541/6542 Ромодан – Ромны – Ромодан
- №6543/6931 Ромодан – Ромны – Бахмач-Пассажирский
- №6245 Бахмач-Пассажирский – Гребенка.
30 марта
№6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск.
Альтернативный рейс в этом направлении – №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск
31 марта – 3 апреля
№6277/6270 Тернополь – Чортков – Тернополь:
- из Тернополя: 31 марта, 1, 2 апреля;
- из Чорткова: 1 – 3 апреля.
"Соблюдаем графики сервисного обслуживания для вашей безопасности. Благодарим каждого за понимание и просим планировать поездки с учетом изменений", - посоветовали в Укрзализныце.
Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего следования продлят до Яремче.
