Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

В Україні запустили додаткові рейси до Карпат

Перевізник призначив додаткові рейси з Києва до Дніпра та Львова, а також між Львовом та Одесою. Маршрут з Києва продовжено до Яремче та Ворохти.

Укрзалізниця призначає чотири додаткові поїзди на кінець березня та початок квітня через зростання пасажиропотоку. Також один із рейсів далекого сполучення продовжать до Яремче. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Укрзалізниця призначає 4 додаткові поїзди на пікові дати та продовжує до Яремче один з рейсів далекого сполучення.  У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів, щоб кожен пасажир зміг зручно спланувати свою подорож 

– йдеться у дописі.

Окремо підкреслюється, що ці рейси призначені за рахунок обертів нічних поїздів. Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявний рухомий склад і не залучати дефіцитні вагони.

 29 березня курсуватимуть:

- поїзд №220/219 Київ – Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;

- поїзд №289/290 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова;

- поїзд №168/167 Львів – Одеса.

30 та 31 березня курсуватиме  поїзд №243/244 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова.

У складі поїздів будуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Пасажирам радять враховувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до проходу. 

Новий маршрут до Яремче та пересадки в гори

Крім того, з 2 квітня подовжуємо маршрут поїзда №207/208—177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче.

З Києва відправлення о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30. З Яремче відправлення о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.

Для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки.

Призначено курсування регіонального поїзда №812/811 Яремче — Ворохта, розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178—208/207 Київ — Яремче. Це дозволяє зручно пересісти у Яремче в обидва напрямки 

– йдеться у дописі.

Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти о 07:32, прибуття до Яремче  о 08:10. Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.

Алла Кіосак

