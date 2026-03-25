В Украине запустили дополнительные рейсы в Карпаты

$43.920.0950.900.01
ukenru
13:57 • 7102 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 13137 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 23700 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 40032 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 63066 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 55013 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 54771 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54307 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38183 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 34010 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Популярные новости
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 24761 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 23046 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 44523 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны25 марта, 08:33 • 33159 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны10:00 • 18458 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 7116 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 13146 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 12986 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 14785 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 15965 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Олег Синегубов
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Одесса
Польша
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 8676 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 44615 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 28157 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 58240 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 58692 просмотра
В Украине запустили дополнительные рейсы в Карпаты

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Перевозчик назначил дополнительные рейсы из Киева в Днепр и Львов, а также между Львовом и Одессой. Маршрут из Киева продлен до Яремче и Ворохты.

Укрзализныця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего следования продлят до Яремче. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Укрзализныця назначает 4 дополнительных поезда на пиковые даты и продлевает до Яремче один из рейсов дальнего сообщения. В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзализныця назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие.

– говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов. Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны.

29 марта будут курсировать:

- поезд №220/219 Киев – Днепр с отправлением из Киева и Днепра;

- поезд №289/290 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова;

- поезд №168/167 Львов – Одесса.

30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова.

В составе поездов будут спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют учитывать, что нечетные места расположены у окна, а четные — ближе к проходу.

Укрзалізниця меняет маршруты и отменяет ряд пригородных поездов17.03.26, 01:58 • 19697 просмотров

Новый маршрут в Яремче и пересадки в горы

Кроме того, со 2 апреля продлеваем маршрут поезда №207/208—177/178 Киев – Ивано-Франковск до станции Яремче.

Из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30. Из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

Для пассажиров, планирующих путешествие дальше в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту, организованы удобные пересадки.

Назначено курсирование регионального поезда №812/811 Яремче — Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178—208/207 Киев — Яремче. Это позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления.

– говорится в сообщении.

Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10. Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця18.03.26, 11:39 • 41933 просмотра

