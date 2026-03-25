В Украине запустили дополнительные рейсы в Карпаты

Укрзализныця назначает 4 дополнительных поезда на пиковые даты и продлевает до Яремче один из рейсов дальнего сообщения. В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзализныця назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие. – говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов. Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны.

29 марта будут курсировать:

- поезд №220/219 Киев – Днепр с отправлением из Киева и Днепра;

- поезд №289/290 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова;

- поезд №168/167 Львов – Одесса.

30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова.

В составе поездов будут спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют учитывать, что нечетные места расположены у окна, а четные — ближе к проходу.

Укрзалізниця меняет маршруты и отменяет ряд пригородных поездов

Новый маршрут в Яремче и пересадки в горы

Кроме того, со 2 апреля продлеваем маршрут поезда №207/208—177/178 Киев – Ивано-Франковск до станции Яремче.

Из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30. Из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

Для пассажиров, планирующих путешествие дальше в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту, организованы удобные пересадки.

Назначено курсирование регионального поезда №812/811 Яремче — Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178—208/207 Киев — Яремче. Это позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления. – говорится в сообщении.

Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10. Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця