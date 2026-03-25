В Украине запустили дополнительные рейсы в Карпаты
Киев • УНН
Перевозчик назначил дополнительные рейсы из Киева в Днепр и Львов, а также между Львовом и Одессой. Маршрут из Киева продлен до Яремче и Ворохты.
Укрзализныця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего следования продлят до Яремче. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Укрзализныця назначает 4 дополнительных поезда на пиковые даты и продлевает до Яремче один из рейсов дальнего сообщения. В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзализныця назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие.
Отдельно подчеркивается, что эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов. Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны.
29 марта будут курсировать:
- поезд №220/219 Киев – Днепр с отправлением из Киева и Днепра;
- поезд №289/290 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова;
- поезд №168/167 Львов – Одесса.
30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова.
В составе поездов будут спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют учитывать, что нечетные места расположены у окна, а четные — ближе к проходу.
Новый маршрут в Яремче и пересадки в горы
Кроме того, со 2 апреля продлеваем маршрут поезда №207/208—177/178 Киев – Ивано-Франковск до станции Яремче.
Из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30. Из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.
Для пассажиров, планирующих путешествие дальше в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту, организованы удобные пересадки.
Назначено курсирование регионального поезда №812/811 Яремче — Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178—208/207 Киев — Яремче. Это позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления.
Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10. Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.
