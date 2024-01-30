Троє дітей загинули, провалившись під лід у ставку на Тернопільщині
Київ • УНН
Троє дітей загинули, провалившись під лід у ставку біля села Переволока в Тернопільській області на заході України
Троє дітей у Тернопільській області провалилися під кригу на ставку і загинули. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Трагедія сталася неподалік села Переволока Чортківського району, що на Тернопільщині. Водолази ДСНС сьогодні о 10:20 витягли з місцевого ставка тіла трьох дітей - 2009, 2010 та 2011 р.н.
Діти, як повідомляється, зникли 28 січня: пішли з дому й не повернулися.
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До пошуково-рятувальних операцій було залучено 40 рятувальників, включаючи 8 водолазів, та 10 одиниць техніки.
На Тернопільщині у лісі під час пожежі загинула жінка13.09.23, 15:37 • 295990 переглядiв