На Тернопільщині у лісі під час пожежі загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Рятувальники під час гасіння лісу на Тернопільщині виявили місцеву жительку із значними опіками. ЇЇ врятувати не вдалось, пише УНН з посиланням на ДСНС.
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"Пожежа виникла сьогодні поблизу с. Борщівка Кременецького району. Горів самосів лісу та чагарники на площі орієнтовно 500 кв.м. Під час гасіння рятувальники виявили місцеву жительку, 1954 року народження, котра отримала значні опіки. Жінку негайно передали медикам. Проте, на жаль, постраждала померла в автомобілі екстреної медичної допомоги.
Ліквідація пожежі ще триває", - повідомили у ДСНС.
Доповнення
За останню добу за даними ДСНС в Україні трапилась 351 пожежа.
"Загорання в екосистемах не лише знищують природу, але й можуть стати причиною травмування та загибелі людей. Будьте обережними, дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не провокуйте своїми діями пожежі на відкритих територіях", - додали в ДСНС.