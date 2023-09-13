На Тернопольщине в лесу во время пожара погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Спасатели во время тушения леса на Тернопольщине обнаружили местную жительницу со значительными ожогами. Ее спасти не удалось, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"Пожар возник сегодня вблизи с. Борщевка Кременецкого района. Горел самосев леса и кустарники на площади ориентировочно 500 кв.м. Во время тушения спасатели обнаружили местную жительницу, 1954 года рождения, которая получила значительные ожоги. Женщину немедленно передали медикам. Однако, к сожалению, пострадавшая скончалась в автомобиле экстренной медицинской помощи. Ликвидация пожара еще продолжается", - сообщили в ГСЧС.
Дополнение
За последние сутки по данным ГСЧС в Украине произошел 351 пожар.
"Возгорания в экосистемах не только уничтожают природу, но и могут стать причиной травмирования и гибели людей. Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности и не провоцируйте своими действиями пожары на открытых территориях", - добавили в ГСЧС.