На Тернопольщине в лесу во время пожара погибла женщина

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"Пожар возник сегодня вблизи с. Борщевка Кременецкого района. Горел самосев леса и кустарники на площади ориентировочно 500 кв.м. Во время тушения спасатели обнаружили местную жительницу, 1954 года рождения, которая получила значительные ожоги. Женщину немедленно передали медикам. Однако, к сожалению, пострадавшая скончалась в автомобиле экстренной медицинской помощи. Ликвидация пожара еще продолжается", - сообщили в ГСЧС.

Дополнение

За последние сутки по данным ГСЧС в Украине произошел 351 пожар.

"Возгорания в экосистемах не только уничтожают природу, но и могут стать причиной травмирования и гибели людей. Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности и не провоцируйте своими действиями пожары на открытых территориях", - добавили в ГСЧС.