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На Тернопольщине в лесу во время пожара погибла женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Спасатели во время тушения леса на Тернопольщине обнаружили местную жительницу со значительными ожогами. Ее спасти не удалось, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"Пожар возник сегодня вблизи с. Борщевка Кременецкого района. Горел самосев леса и кустарники на площади ориентировочно 500 кв.м. Во время тушения спасатели обнаружили местную жительницу, 1954 года рождения, которая получила значительные ожоги. Женщину немедленно передали медикам. Однако, к сожалению, пострадавшая скончалась в автомобиле экстренной медицинской помощи. Ликвидация пожара еще продолжается", - сообщили в ГСЧС.

Дополнение

За последние сутки по данным ГСЧС в Украине произошел 351 пожар.

"Возгорания в экосистемах не только уничтожают природу, но и могут стать причиной травмирования и гибели людей. Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности и не провоцируйте своими действиями пожары на открытых территориях", - добавили в ГСЧС.

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