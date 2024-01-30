Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду в Тернопольской области

Трое детей в Тернопольской области провалились под лед на пруду и погибли. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла недалеко от села Переволока Чертковского района Тернопольской области. Водолазы ГСЧС сегодня в 10:20 вытащили из местного пруда тела трех детей - 2009, 2010 и 2011 г.р.

Дети, как сообщается, пропали 28 января: ушли из дома и не вернулись.

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К поисково-спасательным операциям было привлечено 40 спасателей, включая 8 водолазов, и 10 единиц техники.

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