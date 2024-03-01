На Тернопільщині з'ясували причину смерті чоловіка, який потрапив до лікарні з ТЦК
Київ • УНН
Поліцейські встановили з показів свідків та очевидців події, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння під час епілептичного нападу.
Згідно з результатами судово-медичної експертизи 49-річний житель Чортківського району, якого до лікарні з ТЦК помер від закритої черепно-мозкової травми. Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Тернопільській області, пише УНН.
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Судово-медична експертиза встановила, що причина смерті чоловіка – закрита черепно-мозкова травма з крововиливом, перелом черепа, який характерний для падіння на площину
Поліцейські встановили з показів свідків та очевидців події, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння під час епілептичного нападу.
Тернопільський ТЦК відреагував на смерть чоловіка, який потрапив до лікарні з центру комплектування01.03.24, 15:53 • 26240 переглядiв
Наразі вирішується питання про скерування даного кримінального провадження за підслідністю у Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо
Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону перевірить дії службовців ТЦК, на території якого втратив свідомість, а згодом у лікарні помер військовозобов’язаний. За фактом цієї смерті порушене кримінальне провадження про перевищення влади чи службових повноважень.
За даними правоохоронців загиблий 49-річний чоловік хворів на епілепсію, а на його тілі були виявлені забої та синці.