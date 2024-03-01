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На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК

На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 16:43  •  10347 просмотра

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Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы 49-летний житель Чертковского района, которого в больницу с ТЦК умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, пишет УНН.

Детали 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причина смерти мужчины - закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, перелом черепа, который характерен для падения на плоскость

- резюмировали правоохранители. 

Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.

Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования1 марта 2024, 13:53 • 16226 просмотров

Сейчас решается вопрос о направлении данного уголовного производства по подследственности в Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а затем в больнице умер военнообязанный. По факту этой смерти возбуждено уголовное производство о превышении власти или служебных полномочий.  

По данным правоохранителей погибший 49-летний мужчина болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и синяки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
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На Тернопільщині з'ясували причину смерті чоловіка, який потрапив до лікарні з ТЦК
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