На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы 49-летний житель Чертковского района, которого в больницу с ТЦК умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причина смерти мужчины - закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, перелом черепа, который характерен для падения на плоскость - резюмировали правоохранители.

Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.

Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования

Сейчас решается вопрос о направлении данного уголовного производства по подследственности в Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а затем в больнице умер военнообязанный. По факту этой смерти возбуждено уголовное производство о превышении власти или служебных полномочий.

По данным правоохранителей погибший 49-летний мужчина болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и синяки.