На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК
Киев • УНН
Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы 49-летний житель Чертковского района, которого в больницу с ТЦК умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, пишет УНН.
Детали
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причина смерти мужчины - закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, перелом черепа, который характерен для падения на плоскость
Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.
Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования1 марта 2024, 13:53 • 16226 просмотров
Сейчас решается вопрос о направлении данного уголовного производства по подследственности в Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Напомним
Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а затем в больнице умер военнообязанный. По факту этой смерти возбуждено уголовное производство о превышении власти или служебных полномочий.
По данным правоохранителей погибший 49-летний мужчина болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и синяки.
На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК
Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.
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