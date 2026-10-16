Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок

Через атаку рф на ранок 16 жовтня в Україні є наслідки для енергосистеми. Луцьк через атаку ворожих безпілотників залишився без електропостачання. Київ перевели на екстрені відключення світла через ворожу атаку на енергооб'єкти. Про це повідомили місцева влада та ДТЕК, пише УНН.

Луцьк

"Через атаку ворожих безпілотників місто залишилося без електропостачання. Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення", - вказав у соцмережах 16 жовтня вранці секретар Луцької міськради, в.о. мера Андрій Разумовський.

Т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк заявив про "дуже складну ніч" у Волинській області.

"Безперервно нашу область атакували реактивні шахеди. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають. У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома. У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих", - зазначив Романюк у соцмережах 16 жовтня.

"Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Волинь Ковель та населені пункти нашої громади частково знеструмлені. Профільні служби працюють у посиленому режимі. Аварійні бригади енергетиків поступово відновлюють електропостачання. Ключові об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення. КП "Ковельводоканал" поступово відновлює подачу води у мікрорайони міста", - вказував у соцмережах у тому числі міський голова Ковеля Ігор Чайка 16 жовтня.

Київ

"Київ: через атаку на енергообʼєкти застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що під час екстрених відключень графіки не діють.

У Міненерго у ніч на 16 жовтня вказували, що "внаслідок чергової російської атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури – в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла".

Атака рф на західні області

Про наслідки атаки рф вранці 16 жовтня повідомили у тому числі у Рівненській, Тернопільській

"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру. На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової", - повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у соцмережах 16 жовтня.

"Унаслідок нічної атаки на Тернопільську область 16 жовтня - пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві у місті Чортків. Площа пожежі становила 15 м кв. На місці працювали співробітники ДСНС. На даний час пожежу ліквідовано. Інформація про потерпілих не надходила", - вказав 16 жовтня голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух у соцмережах.



"Сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі", - зазначив у ніч на 16 жовтня у соцмережах голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Тривога вранці 16 жовтня лунала і в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях.

"Дякую силам протиповітряної оборони за відмінну роботу та захист нашої області", - зазначала вранці 16 жовтня голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у соцмережах.

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