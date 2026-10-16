Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки

У ніч на 16 жовтня російські війська атакували низку регіонів України ударними безпілотниками та іншими засобами ураження. Відомо про постраждалих на Черкащині та Сумщині, пожежі на Хмельниччині й масштабні знеструмлення у Києві та області. Про це повідомляють обласні військові адміністрації, поліція та енергетики, пише УНН.

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У місті Умань Черкаської області внаслідок падіння російського безпілотника загорілася багатоповерхівка. Також зруйновано сторожку, з-під завалів якої врятували чоловіка. За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, постраждали 5 людей, 3 із них госпіталізували. Крім того, пожежі виникли на торговельних складах та території приватного підприємства.

На Хмельниччині російські дрони неодноразово атакували область. За повідомленням голови ОВА Сергія Тюріна, сили ППО збивали ворожі цілі, однак у Шепетівському районі виникла пожежа на території нафтобази. До ліквідації наслідків залучили відповідні служби.

Удари по енергетиці та обстріли прифронтових областей

У Києві та Київській області після російського удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури сталося масштабне знеструмлення окремих районів. Енергетики повідомили, що оцінювання пошкоджень та аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після завершення повітряної тривоги.

рф атакувала енергооб’єкт, частина Києва і області залишилася без світла - Міненерго

На Сумщині протягом минулої доби росіяни завдали 85 ударів по 31 населеному пункту. За даними поліції, постраждали 8 людей. У Сумській громаді травмовано 5 осіб, ще 2 чоловіків – у Середино-Будській громаді.

Запорізька область також перебувала під інтенсивними обстрілами. Протягом доби окупанти завдали 669 ударів по 48 населених пунктах, зокрема здійснили 29 авіаударів.

Крім того, протягом ночі повідомлялося про вибухи у Луцьку, Хмельницькому, Звягелі, Корці та інших містах західної України. Інформація про наслідки атак у цих населених пунктах уточнюється.

У Шепетівському районі на Хмельниччині росіяни атакували нафтобазу - спалахнула серйозна пожежа